Śmierć urodzonego w Bydgoszczy dziennikarza Jarosława Ziętary. To wyrzut sumienia śledczych

Minęło 29 lat od zaginięcia 24-letniego pochodzącego z Bydgoszczy dziennikarza „Gazety Poznańskiej”. Jarosław Ziętara wyszedł z domu 1 września 1992 roku. Trzy dekady później śledczy krakowskiej prokuratury – bo tam ostatecznie po latach trafiła sprawa – są przekonani o tym, ze dziennikarz został zamordowany.

Do tej pory jednak nikt z domniemanych zleceniodawców, ani sprawców tego zabójstwa nie został skazany. W poznańskim sądzie trwają dwa procesy. W jednym z nich, który rozpoczął się w 2014 roku, oskarżony o podżeganie do zabicia Ziętary jest były senator Aleksander Gawronik. W drugim byłym ochroniarzom z poznańskiej firmy Elektromis (jednej z największych niegdyś sieci hurtowni w Polsce), Mirosław R. „Ryba” i Dariusz L. „Lala” prokuratura zarzuca uprowadzenie dziennikarza i przekazanie go zabójcom.