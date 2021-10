Śmierdzący wtyk amerykański wciska się do kujawsko-pomorskich domów. Czy jest niebezpieczny?

Pod koniec XX wieku, najprawdopodobniej na sadzonkach iglaków, styk amerykański przedostał się z Ameryki Północnej do Włoch. Tutaj jednak jego ekspansja się nie zakończyła. Ten szkodnik w 2007 roku - po raz pierwszy - został dostrzeżony w Polsce. Jesienna i zimowa aura mu nie sprzyjają, więc wtyk amerykański za wszelką cenę usiłuje dostać się do naszych domów i mieszkań. Widzimy go na ścianach, oknach, parapetach, we framugach drzwi. Spotykamy w altanach, na balkonach i tarasach.