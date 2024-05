Śmiertelny wypadek pod Świeciem. Nie żyje 71-letni rowerzysta potrącony przez samochód

Około godz. 18:20 w niedzielę (12 maja), oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu odebrał zgłoszenie o wypadku na drodze powiatowej 1015C w miejscowości Łążek.

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że 20-latek kierujący osobowym fordem najechał na tył jadącego w tym samym kierunku rowerzysty. Mimo podjętej akcji ratunkowej, kierującego jednośladem nie udało się uratować. 71-letni cyklista zmarł po przewiezieniu do szpitala- mówi kom. Joanna Tarkowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.

Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności. Śledztwo prowadzone w tej sprawie, wyjaśni okoliczności i przyczyny wypadku.

- Policjanci apelują do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy - mówi kom. Tarkowska. - Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.