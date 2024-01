Śmiertelny wypadek w powiecie włocławskim. Nie żyje 19-letni Szymon - zdjęcia GM

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności tragicznego niedzielnego wypadku drogowego, do którego doszło w gminie Lubień Kujawski. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni kierowca samochodu marki Mercedes. W poniedziałek doszło także do trzech zdarzeń na autostradzie A1 . Szczegóły. Zobaczcie zdjęcia.