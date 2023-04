Jak się nie przejeść w Wielkanoc. Podajemy sprawdzone sposoby dietetyczki z Kujaw i Pomorza

Przy współczesnym trybie życia Święta Wielkanocne to często jedna z nielicznych okazji do rozmów z bliskimi i pobycia razem nieco dłużej. Taka atmosfera niewątpliwie sprzyja też wspólnemu biesiadowaniu przy suto zastawionym stole.

Jakie zielone warzywa wprowadzić do wielkanocnego menu?

Przykładem warzywa, które sprawdzi się w wielkanocnym menu, może być jarmuż. To smaczne, zielone warzywo, które posłuży nam nie tylko jako dekoracja świątecznych potraw, ale przede wszystkim dostarczy naszym organizmom białko, witaminy C i K, potas, żelazo i przeciwutleniacze. Poza tym znajdziemy w nim błonnik, który pomoże zachować zgrabną sylwetkę. Jarmuż to niezwykle cenne warzywo, smaczne i bogate w składniki odżywcze. Doskonałe połączenie stanowi z sałatą, bogatą w przeciwutleniacze, kwas foliowy, mangan, potas, żelazo, magnez, a także witaminy z grupy B, C i E. Dodatkowo sałata w swych rozmaitych postaciach także pięknie zaprezentuje się na stole.