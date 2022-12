Tak, tak, niewidomi też mogą strzelać „dziesiątki” i sięgać po najwyższe laury - mówi 49-letni Grzegorz, któremu towarzyszy Arkadiusz Gęstwiński, jego asystent. - Arek to moje oczy , dzięki niemu nie strzelam do nie swojej tarczy. Na monitorze sprawdza aktualny wynik, moje skupienie w tarczy i je koryguje. Wspólnie też dźwigamy nasz bagaż, a jest on dość spory. Broń, profesjonalny strój, czyli kurtka, spodnie, buty. Moje sukcesy to również jego ogromna zasługa. I oczywiście trenera Ireneusza Stachowskiego z sekcji strzeleckiej Zawiszy, z którym współpracujemy od kilku lat oraz Adama Dobosza, trenera kadry. Zawsze możemy liczyć na wsparcie ze strony zarządu klubu - wylicza wicemistrz świata.

- Choć do strzelectwa trafiłem przed 10 laty, to dopiero w tym roku dzięki udanemu występowi w Pucharze Świata we Francji, gdzie zająłem trzecie miejsce, zakwalifikowałem się do reprezentacji Polski na światowy czempionat. Rywalizowałem w strzelaniu w postawie stojąc i leżąc. W tej drugiej, jednak nie leżymy, a strzelamy na siedząco. W każdej postawie oddajemy najpierw 60 strzałów eliminacyjnych. W postawie leżąc mamy na to 50 minut zaś stojąc - godzinę i 15 minut. Czołowa ósemka kwalifikuje się do finału. W nim wszystko zaczyna się od początku, z tym że po dwunastu strzałach ósmy zawodnik kończy rywalizację. Po kolejnych dwóch - siódmy, potem szósty i tak aż do ostatniej pary. Zanim przystąpimy do rywalizacji mamy tzw. strzelanie „na sucho”, później strzały próbne.