Sobota, 08.05.2021. Plan piłkarskich transmisji w TV. Hity: Barcelona - Atletico, Manchester City - Chelsea, Borussia Dortmund - RB Lipsk

Zaczynamy od ligi angielskiej. W niej szlagierem będzie spotkanie Manchester City - Chelsea. Obie ekipy w środku tygodnia zapewniły sobie awans do finału Ligi Mistrzów, więc do meczu przystąpią w świetnych nastrojach. Manchester City, wygrywając przyklepie mistrzostwo. Z kolei Chelsea nie może odpuścić, bo nie jest pewna czwartego miejsca, a West Ham United, Tottenham i Liverpool mocno naciskają. Spotkanie ma jeszcze jeden smaczek . Trzy tygodnie temu obie ekipy spotkały się w półfinale Pucharu Anglii i wtedy Chelsea wygrała 1:0, pozbawiając zespół Pepa Guardioli szansy na poczwórną koronę. Jak będzie teraz jako przedsmak finału Ligi Mistrzów.

Wydarzeniem 32. kolejki Bundesligi będzie mecz piątej Borussii Dortmund z drugim RB Lipsk. To będzie generalnym sprawdzian przed finałem Pucharu Niemiec, w którym obie ekipy zagrają w najbliższy czwartek. Mecz ligowy jest o wiele bardziej ważniejszy dla ekipy z Dortmundu, która walczy o czwartą lokatę premiowaną grą w Lidze Mistrzów. Do czwartego Eintrachtu Frankfurt traci tylko punkt, a do trzeciego VfL Wolfsburg dwa "oczka". Z kolei RB Lipsk jest już prawie pewny wicemistrzostwa.

Mecze o mistrzostwo Hiszpanii

Niezwykła sytuacja jest w lidze hiszpańskiej gdzie na cztery kolejki przed końcem cztery zespoły są w walce o tytuł. W tej serii gier dojdzie do bezpośredniej konfrontacji między nimi. I tak w sobotnie popołudnie trzecia Barcelona podejmie prowadzące Atletico Madryt. Różnica punktowa między nimi to zaledwie dwa punkty. To zapowiada wielkie emocje. Smaczkiem będzie powrót na Camp Nou Luisa Suareza, który po poprzednim sezonie został oddany do Atletico. Czy teraz zemści się na byłym zespole?