Sobota na szlakach Kujaw i Pomorza - tam można się wybrać. Pieszo i na rowerach

„Gryf” klubowo na rowerach do DPS-u

7. Krajoznawcza Impreza na Orientację

Start i meta tym razem na bydgoskim Wzgórzu Wolności. Początek od godz. 10.00, zakończenie ok. 12.30. Trasa krajoznawcza łatwa (ok. 4 km), ale do pokonania tylko z mapą. Uczestnicy startują indywidualnie (dorośli) lub w drużynach, młodzież i dzieci pod opieką osób dorosłych, drużyny maks. 5 osobowe. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na adres: [email protected], ewentualnie telefonicznie pod nr 602 239 253 do czwartku 7 grudnia. Możliwość udziału w imprezie będą miały osoby, zespoły zgłoszone i potwierdzone w wyznaczonym terminie (liczba drużyn ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Koszt mapy – 2 zł. Miejsce zbiórki: zostanie podane wkrótce.