Sobota w Puszczy Bydgoskiej i inne turystyczne peregrynacje w Kujawsko-Pomorskiem

Spacery pośród drzew i wydm

Pieszo do źródlisk Rudy

„Kto jeszcze nie zna tego uroczego fragmentu Puszczy Bydgoskiej, niech koniecznie uda się z nami na spacer, bo wiele traci. I straci, stracimy go wszyscy, ponieważ przez Źródliska będzie przebiegała trasa S10. Chodźcie zobaczyć, co niechybnie stracimy i jak niedorzeczne jest to rozwiązanie. Pożegnajmy wspólnie piękne Źródliska” – zachęcają organizatorzy.

Spotykanie uczestników o godz. 9.00 na przystanku Stomil w Bydgoszczy, skąd ulicą Toruńską powędrują do ulicy Plątnowskiej, następnie Prądocińską do Żółtego Szlaku i nim dojdą przez Wypaleniska do Źródlisk. W Wypaleniskach też zobaczą źródliska, trochę mniejsze. Trochę powędrują po ścieżce edukacyjnej i będą wracać do Bydgoszczy inną drogą. W sumie będzie to około 23 kilometrów.