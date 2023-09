Sok z brzozy - kiedy i jak zbierać? Tak krok po kroku zbierzesz sok z brzozy

Najwięcej ciekawostek na temat drzew znają leśnicy. Portal Lasów Państwowych publikuje wiele cennych porad, m. in. zalecenia leśniczego Jarka dotyczące zbioru soku z brzozy, którego zbiór przypada na przełom lutego i marca:

- Sok z brzozy jest do zdobycia tylko wczesną wiosną, gdy rusza wegetacja roślin. Zbiera się go do naczynia po wywierceniu otworu w pniu drzewa i założeniu odpowiedniej rurki lub rynienki. Można też skośnie uciąć gałązkę i włożyć ją do butelki. Z dużego 20-letniego drzewa można otrzymać bez szkody dla rośliny 150-200 l soku. Po zebraniu soku otwór w drzewie należy silnie zakorkować.