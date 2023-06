Sokół Mogilno przed ogromną szansą. W czwartek okaże się czy zagra w Tauron Lidze

Sprawa rozwija się błyskawicznie. W poniedziałek Adam Kokoszka, prezes Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów, podczas audycji w Radiu RDN Małopolska, powiedział, że ubiegłoroczny beniaminek Tauron Ligi najprawdopodobniej nie przystąpi do rozgrywek z powodu problemów ze sponsorami.

Według naszych informacji złożona została propozycja Sokołowi Mogilno, by wykupił miejsce tarnowskiego klubu w żeńskiej elicie.

Jednak według naszej wiedzy wszystko zostało już ustalone pomiędzy klubami, a pośredniczyła w tym Polska Liga Siatkówki, która prowadzi rozgrywki Tauron Ligi. Według naszych ustaleń wszystkie dokumenty są już w siedzibie spółki i w czwartek ma nastąpić ich podpisanie oraz oficjalne przejęcie miejsca przez Sokół.

- Na razie możemy mówić o fakcie medialnym, bo do nas żadne informacje w tej sprawie nie dotarły - mówi Kamil Składowski, dyrektor ds kontaktów z mediami PLS. - Jeśli do takiego przeniesienia dojdzie, a jest to zgodne z naszymi przepisami, to Sokół będzie musiał spełnić warunki licencyjne, które stawiamy, choćby halę na minimum tysiąc miejsc. Na załatwienie wszelkich formalności będzie miał czas do 30 czerwca, bo wtedy musimy podać skład Tauron Ligi na kolejny sezon - uściśla.