Solec Kujawski w obiektywie Marka Chełminiaka. Tę wystawę trzeba zobaczyć! [zdjęcia]

Plany udało się zrealizować. Ekspozycja pt. „Z każdej strony” czynna będzie w muzeum do końca sierpnia.

20 lat jak chwila

- 20 lat to dużo czy mało? Jak weźmiemy pod uwagę życie ludzkie to sporo, ale jak weźmiemy pod uwagę 700-letnie miasto to zaledwie chwila. W tym czasie w Solcu Kujawskim zmieniło się dużo. Te zdjęcia nam o tym przypominają – mówił na wernisażu dyrektor Rafał Kubiak. Brawami witano autora - Marka Chełminiaka, dziennikarza, fotoreportera, twórcę albumów i wydawnictw o regionie, przez lata związanego z „Gazetą Pomorską”.