Dni Solca Kujawskiego 2023. Festiwal Food Trucków, koncerty i pokaz laserów na finał [zdjęcia]

W 2023 r. nie ma okrągłych rocznic, ale obchody z okazji 698 urodzin miasta także okazały się wydarzeniem. Mieszkańcy tłumnie pojawili się n.in. na Festiwalu Food Trucków, by spróbować przysmaków światowej kuchni.

Łasuchy miały święto

Jak w poprzednich latach restauracje na kółkach stanęły przy ul. Generała Roweckiego „Grota”, między Soleckim Centrum Kultury, a halą sportową OSiR. Pierwszego dnia potraw z różnych zakątków świata próbować można było do godz. 20, drugiego - aż do godz. 23. I cały czas przy food truckach stały kolejki.

- Kontynuujemy tę tradycję, bo to się sprawdziło w poprzednich latach. Mieszkańcy chętnie przychodzą na takie zloty – informował nas przed imprezą Tomasz Rudny, dyrektor Soleckiego Centrum Kultury. To ta placówka, przy wsparciu władz miasta, była głównym organizatorem „Dni Solca”.

- Można umalować sobie buzię, zrobić brokatowy tatuaż, zapleść warkoczyka, zakręcić kołem fortuny, zabawić się w dmuchańcu. Przybywajcie. Animatorzy SCK czekają – zapraszali najmłodszych solecczan organizatorzy. I frekwencja dopisała. Przy okazji zachęcano gości do skorzystania z wakacyjnej oferty SCK. Bo zapisy na niektóre zajęcia np. na półkolonie już się rozpoczęły.

Specjalną ofertę z okazji Dni Solca, adresowaną do dzieci i młodzieży, przygotowało Soleckie Centrum Kultury.

Roan dał czadu

Podczas Dni Solca sporo się działo także na scenie. Publiczność bawili m.in. wykonawcy z Soleckiego Centrum Kultury: New Vioces i Three One. Dużo oklasków zebrał zespół Czereśnie. Czadu jak zawsze w Solcu dał zespół Roan.

- Jesteście gotowi na dawkę rock and rolla? - pytali muzycy ze sceny. Cieszyli się, że znów mogą zagrać w rodzinnym mieście. Zapowiedzieli też swój nowy singiel, który ukaże się już za kilka dni. Zanim – na finał - popis dał DJ Sallis dla solecczan zaśpiewała jeszcze Monika Lewczuk.