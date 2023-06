Sołtysi otrzymają po 300 zł miesięcznie. Sprawdziliśmy warunki przyznania tego świadczenia

- Sołtysi sobie na to świadczenie na pewno zasłużyli - mówi Zbigniew Kiljan, który od dawna kieruje sołectwem Wielkie Łunawy gm. Chełmno. To już jego czwarta kadencja. - Sołtysi nie pełnią władzy, ale służbę na rzecz lokalnej społeczności poświęcając wiele prywatnego czasu.

Te osoby mogą złożyć wnioski

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek

KRUS wyjaśnia, że będzie ono wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

KRUS wyjaśnia, że jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. - Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia - informuje dyr. bydgoskiego oddziału KRUS. - W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat) zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.