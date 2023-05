Sołtysi u marszałka! Liderzy sołectw z powiatu tucholskiego dostali podziękowania. Zdjęcia

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego w auli UMK spotkali się w środę (23.05.2023) sołtysi z całego regionu. Wydarzenie poświęcone było marszałkowskiemu (wojewódzkiemu) budżetowi obywatelskiemu, strategiom rozwoju lokalnego do 2027 roku i ważnym lokalnym projektom realizowanym przez Lokalne Grupy Działania. Była to także okazja, by podziękować najdłużej działającym sołtysom.

- Jestem przekonany, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma sens tylko wówczas, gdy realizujemy je oddolnie i z udziałem wszystkich zainteresowanych – mówi marszałek Piotr Całbecki. - Zależy nam by właśnie sołtysi – jako wiejscy liderzy, którzy najlepiej przecież znają problemy i potrzeby lokalnych społeczności – mieli istotny wpływ na gospodarowanie pieniędzmi wojewódzkiego budżetu obywatelskiego i na to, jakie projekty zostaną dzięki nim urzeczywistnione.