72 sołtysów z Kujaw i Pomorza nagrodzonych przez marszałka. Heliodor Kubiak jest sołtysem od 67 lat

23 maja br. w auli UMK nagrody sołtysom wręczyli marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i Aneta Jędrzejewska z zarządu województwa.

- Sołtysi odgrywają dziś ogromną rolę nie tylko dla mieszkańców sołectw, ale są także wsparciem dla wójtów, starostów i innych samorządowców. Jestem przekonany, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma sens tylko wówczas, gdy realizujemy je oddolnie i z udziałem wszystkich zainteresowanych – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody odebrało 72 sołtysów z Kujaw i Pomorza. Szczególnie wyróżniony - medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis – został Heliodor Kubiak, sołtys Osieczka Małego (gmina Boniewo, powiat włocławski).

- Pan Heliodor w wieku 18 lat wstąpił do wojska, a po odbyciu służby wojskowej (w 1956 roku) został sołtysem. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. To dzięki jego zaangażowaniu w latach osiemdziesiątych w Osieczu Małym pobudowano kapliczkę, która cały czas służy wiernym. Jest pogodnym i pomocnym człowiekiem, życzliwym i chętnym do pomocy. W kryzysowych sytuacjach zawsze dąży do pojednania – opowiada Beata Krzemińska, rzecznik prasowy marszałka województwa.