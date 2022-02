Sparing Unia Janikowo - Sokół Ostróda. Pierwsze zwycięstwo [zdjęcia]

Unia Janikowo - Sokół Ostróda 1:0 (0:0)

Bramka: Sebastian Ginter (77).

UNIA: Pawłowski - D. Kowalski, A. Kowalski, Urbański, Ciechanowski, Goździk, Kujawa, Zych, Gabor, Kędziora, Ławniczak.

Dla janikowian to był trzeci sparing w tym roku. Wcześniej były bezbramkowe remisy z czwartoligową Pogonią Mogilno i duńskim drugoligowcem Hobro IK. Teraz rywalem unitów był drugoligowiec. Spotkanie rozegrano w Toruniu.

- To był dobry i szybki mecz - przyznał Patryk Wiśniewski, dyrektor Unii. - Stworzyliśmy sobie kilka okazji bramkowych, z których jedną wykorzystał Sebastian Ginter. Najlepiej odnalazł się w zamieszaniu na polu karnym i posłał piłkę do bramki. Co ciekawe, parę minut wcześniej miał sytuację sam na sam, którą zmarnował - dodał.