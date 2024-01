Elana Toruń miała pracowitą sobotę. Dwa sparingi. Rywalami Wda Świecie i Tarpan Mrocza [zdjęcia]

Elana- Wda 0:1 (0:1)

Elana: Pawłowski, Kowalski, Hartwich, Andrzejewski, Lenkiewicz, Karbowiński, Woroniecki, Knera , zawodnik testowany, testowany, Jaskólski oraz Piskorski, Stawski

Elana - Tarpan 4:3 (0:2)

Bramki dla Elany: Mateusz Góra, Jakub Stawski, Krystian Rybacki 2.

Elana: zawodnik testowany, Ćwikliński, Korpalski, Piskorski, Raniszewski, Stawski, Kowalski, Sztuka, Góra, Rybacki i Kościelecki oraz Brzezicki, Wyczółkowski, Kusior.

Podopieczni Rafała Więckowskiego trzeci tydzień przygotowań zakończyli dwoma grami kontrolnymi.

- To były ciekawe sprawdziany z wymagającymi rywalami - mówi szkoleniowiec Elany. - Pomieszaliśmy zawodników na dwa zespoły, by każdy pograł po 90 minut. Ciągle jesteśmy w ciężkim treningu, a to przejawia się fizycznymi i piłkarskimi problemami. Co oczywiście nie zwalnia nas z odpowiedzialności za wynik. Stać nas na więcej i na wielu polach musimy się poprawić. Nie ma co robić tragedii z wyników, ale fragmenty szczególnie do przerwy z Tarpanem nie powinny mieć miejsca. Musiałem mocniej interweniować, by zespół zaczął grać lepiej. I to było pozytywne, że zespół wyciągnął wynik ze stanu 0:2 i 1:3 na 4:3. Z kolei z Wdą mieliśmy swoje okazje, ale brakowało nam skuteczności. Cieszę się z tych meczów, bo one pokazują nam co trzeba poprawić. W nadchodzącym tygodniu jeszcze popracujemy ciężko, a potem już powinno być łatwiej - zakończył.