Unia Drobex Solec Kujawski przegrała Błękitnymi Stargard. Nowa runda, stare błędy

Unia Drobex Solec Kujawski - Błękitni Stargard 2:3 (1:2)

Bramki: Jakub Nawrocki (45), Wojciech Mielcarek (77 karny) - Michał Marczak (8 karny, 58), Konrad Prawucki (45+2).

Unia Drobex: Skowroński - Chołuj, Witkowski, Szymański - Woźny, Kępczyński (69. Babiarz), Mielcarek, Rakowski (87. Mnatsakanyan), Nawrocki (69. Pachnik) - Ataman (90. Szapowałow), Waszkiewicz (69. Krawczenko).

Zespół z Solca Kujawskiego ma jeden cel na rundę wiosenną: utrzymać się na czwartym poziomie rozgrywkowym! Aby to się stało trzeba zacząć wygrywać i to przede wszystkim u siebie, co było wielką słabością zawodników Unii Drobex.

Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla gospodarzy. Interweniującego Jakuba Nawrockiego piłka trafiła w rękę i sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Michał Marczak. Po 20 minutach unici zaczęli grać odważniej i stworzyli sobie trzy dobre okazje do zdobycia bramki. W końcówce po zagraniu piętą Artura Atamana Nawrocki wyszedł sam na sam z bramkarzem gości i doprowadził do wyrównania. Niestety, w doliczonym czasie gry solecczanie przysnęli w obronie z czego skorzystał Konrad Prawucki.