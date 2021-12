Spieszmy się, by kurier zdążył z paczką na Święta. Do kiedy można ją nadać? Sprawdź! Małgorzata Wąsacz

To gorący czas dla pracowników firm kurierskich i sortowni Arkadiusz Gola/Archiwum

Choć Poczta Polska i firmy kurierskie mają teraz pełne ręce roboty, to zapewniają, że przesyłki zdążą dostarczyć najpóźniej w Wigilię. Apelują, by nie zwlekać z zakupem prezentów przez internet. To ostatni dzwonek!