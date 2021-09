Spis powszechny w Tucholi. Powiat tucholski najlepszy w województwie!

Podobno jest nawet tak, że są gminy w powiecie tucholskim, gdzie spisało się ponad sto procent mieszkańców. Jak to możliwe? Czy to aby nie pomyłka? Nie. Burmistrz Tadeusz Kowalski zapewnił, że tak właśnie jest, ale nie wchodząc w szczegóły, poprosił, byśmy nawzajem namawiali się do dokonania spisu. Jeżeli tylko kogoś znamy i wiemy, że tego nie uczynił, namówmy go do tego kroku.