Spływ kajakowy w Grudziądzu: z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce [zdjęcia] Aleksandra Pasis Piotr Bilski

Miłośnikom aktywnego wypoczynku, którzy wzięli udział w spływie kajakowym z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce dopisała pogoda. Trasa wiodła z "tarpiny" w górę kanału Trynka, do schronu nr 11 na linii Osy, aż do młyna w Kłódce i z powrotem.