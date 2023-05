Grudziądz. Spływ kajakowy z plaży w Tarpnie do młyna w Kłódce. Zobacz zdjęcia

Spływ kajakowy “Z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce”

Nie tylko rajdy rowerowe, ale także spływy kajakowe organizują Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku oraz Informacja Turystyczna w Grudziądzu. Taka właśnie kajakowa impreza odbyła się w niedzielę, 28 maja.

Uczestnicy spływu do kajaków wsiedli na plaży miejskiej nad jeziorem Tarpno, by popłynąć w górę kanału Trynka, do schronu nr 11 na linii Osy i do miejsca docelowego czyli młyna w Kłódce.

Uczestnicy spływu do przepłynięcia mieli około 8,5 km, na co potrzebowali około trzech godzin.

Na tej trasie z kajaków obejrzeć można m.in.