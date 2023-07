Spółdzielnie mieszkaniowe we Włocławku. Obniżki czynszów już były. Teraz szykują się podwyżki

Stałe czynsze w spółdzielniach mieszkaniowych to już przeszłość. W ciagu roku stawki opłat zmieniają się nawet kilkakrotnie. I dotyczy to także włocławskich spółdzielni. W Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" z początkiem roku zmieniła się opłata eksploatacyjna oraz opłata za indywidualne oświetlenie piwnicy. Stawki poszły w górę. Od 1 kwietnia, i nie był to primaaprilisowy żart, czynsze zostały obniżone. Zaliczki na centralne ogrzewanie oraz stawka za podgrzanie 1 metra sześciennego wody zostały zmniejszone. Ale 1 października nastąpią znów zmiany.Dotyczą one funduszu remontowego. Jak poinformował już zarząd spółdzielni, w budynkach, które przeszły termomodernizację stawka zostanie podwyższona. W przypadku bloków przy ul. Wesołej 2,4,6,8, 10, 12, 14,16, Rajskiej 3, 4, 5 i 6, Promiennej 17,19,21, 23,27, 29 oraz Sielskiej 5 składka na fundusz remontowy zostanie podniesiona z 1,50 zł za metr kwadratowy mieszkania do 1,70 zł. Podwyżka więc wyniesie 20 groszy, ale w przypadku mieszkania o powierzchni 48 metrów kwadratowych to będzie prawie 10 złotych więcej.