Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż tylko dobre wyniki ekonomiczne. To też pomoc innym

Rozmowa z Jackiem Rutkowskim, prezesem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud sp. z o.o., sp. k

W ubiegłym roku, w 27. edycji Złotej Setki Pomorza i Kujaw, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud zdobyło tytuł Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). To bardzo ważna, prestiżowa kategoria, w której zwycięzca nagradzany jest statuetką. Co firmie dało ubiegłoroczne zwycięstwo i udział w gali?

Firma PW. Mat-bud od wielu lat rozwija się i osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Uważamy, że mając bardzo dobre wyniki powinniśmy część wypracowanych zysków przeznaczyć na cele społeczne, pomoc najbardziej potrzebującym, na działalność charytatywną. I to jest ta społeczna odpowiedzialność biznesu, ponieważ dobrze funkcjonujące otoczenie też przekłada się na dobre wyniki Mat-Budu. Jesteśmy firmą handlowo-produkcyjną i nie mielibyśmy dobrych wyników, gdyby nie dobra opinia o firmie na rynku, bo to klienci od nas kupują, a naszym zadaniem jest to, że powinniśmy przekonać ich w każdy sposób dobrym produktem, ceną, logistyką, elastycznością finansową, ale też wizerunkiem firmy w otoczeniu.

Dlaczego firma po raz kolejny zgłosiła się do tej prestiżowej kategorii naszego plebiscytu?

Uważamy, że lider społecznej odpowiedzialności biznesu to najważniejsza kategoria w Złotej Setce Pomorza i Kujaw, bo tak naprawdę w ostatnich latach, na gali, publikowane są rankingi największych przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskiego i to według kryterium KAS – tylko kryterium przychody. Często tak bywa, że firmy mają siedziby w naszym województwie, a oddziały rozsiane po całej Polsce i za granicą. Jako kryteria analizowane są dane finansowe z urzędów skarbowych, dane statystyczne, a społeczna odpowiedzialność biznesu jest to coś więcej niż tylko dobre wyniki ekonomiczne, bo ogromne koncerny, wielkie przedsiębiorstwa z udziałem skarbu państwa często są w województwie pewnym liderem w oparciu o potencjał. O potencjał, na który załoga często nie ma wpływu i otoczenie oraz aktywność ludzi. Przy społecznej odpowiedzialności biznesu ważny jest czynnik ludzki, ta wrażliwość społeczna, to zabieganie o bardzo dobre wyniki. Moim zdaniem, nie powinno się brać tylko kryterium obrotowego przychodów, ale też zysków, poziom inwestycji, modernizacji, nowoczesności przedsiębiorstwa, na ile jest ważne dla strategii gospodarczej kraju, dla różnych potrzeb życiowych, takich jak służba zdrowia, obronność.

Statuetka i zwycięstwo w ubiegłorocznej edycji naszego rankingu w prestiżowej kategorii Lider społecznej odpowiedzialności biznesu to nie jedyna nagroda za wspieranie innych. Firma na swoim koncie ma też tytuł Lidera w dobie pandemii. Chętnie angażuję się we wszelkie akcje, w których można pomóc innym. Dlaczego to robi?

W ostatnich latach świat jest nękany wojnami, pandemią koronawirusa, kryzysem energetycznym i wieloma niepokojącymi zjawiskami bardzo negatywnie wpływającymi na życie mieszkańców naszej pięknej planety. My jako firma o społecznej odpowiedzialności biznesu uważamy, że dobre przedsiębiorstwa, mądrzy, zaangażowani ludzie powinni się włączać w sprawy, gdzie ta pomoc jest bardzo potrzebna. Wiele filmów powstało o Supermenie, który ratował świat przed zewnętrznymi zagrożeniami. Jednym z takich zagrożeń był Covid-19. W czasie pandemii osobiście szukałem materiałów na szycie maseczek, wolontariuszy, zaangażowaliśmy się w szycie maseczek oraz organizowaliśmy inne środki pomocy. Udzieliliśmy wsparcia finansowego dla szpitali na zakup respiratorów, na badania dla służby medycznych, aby zminimalizować skutki pandemii w społeczeństwie. Dostarczaliśmy maseczki, które były niezbędne do najbardziej niebezpiecznych miejsc występowania choroby, gdzie powiedzmy sobie jasno, że każdy bał się Covidu. Odwiedzaliśmy takie miejsca jak domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy spokojnej starości, oddziały ratunkowe szpitali, hospicja, bo tam były największe potrzeby i tam trzeba było działać szybko. Zorganizowaliśmy dwa koncerty charytatywne, gdzie wyróżniliśmy naszych wolontariuszy, ale też zbieraliśmy środki na dalszą pomoc, a także popularyzowaliśmy idee walki z koronawirusem. I tak w ludziach podtrzymywaliśmy nadzieję na lepsze jutro - są to najważniejsze akcje, w których działaliśmy w najwyższym szczycie pandemii koronawirusa.

Tak jak wspomniałem, jesteśmy firmą, która osiąga dobre wyniki ekonomiczne i jest społecznie wrażliwa. Na pewno nasza działalność prospołeczna przekłada się na dobre wyniki, bo jednak nasze przychody to sprzedaż do naszych klientów, inwestorów, generalnych wykonawców, dużych wykonawców, ale też w dużej mierze klientów indywidualnych, którzy remontują mieszkania, budują domy. Jeżeli my pokazujemy, że dzielimy się wypracowanym zyskiem, dobrem z innymi, wspieramy przede wszystkim potrzebujących, chore dzieci, małe dzieci w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, to często słyszymy od klientów: kupię od was, bo pomagacie sekcji sportowej, w której ćwiczy moje dziecko. Ale to nie jest jakby główny cel. Uważam, że należy być dobrym przedsiębiorcą, prospołecznym, oddanym dla innych i to powinno być takie powołanie dla każdego, żeby pomagać bo wtedy świat staje się lepszy.

Komu najczęściej pomaga Mat-Bud? W jaki sposób wybiera osoby czy instytucje, które zechce wesprzeć?

Jestem założycielem i fundatorem Fundacji Jacka Rutkowskiego „Pomagajmy Razem”, która w profesjonalny sposób analizuje to, co dzieje się wokół nas. Pomagamy przede wszystkim potrzebującym, ofiarom wypadków, kataklizmu, klęsk żywiołowych, pożarów, ale i też nieuleczalnie chorym. Wspieramy także młodych, którzy rozpoczynają swoje życie i kształtują swoją postawę życiową w różnych dziedzinach – kultura, nauka, sport, jak i starszych. Są to ważne rzeczy, wpływające na to że będziemy mieli społeczeństwo lepiej wykształcone, przygotowane do życia, wrażliwe, pomagające innym. Nie zależy nam na tym, aby być na pierwszych stronach gazet, zawsze w pierwszym rzędzie, chociaż mamy stypendystów, medalistów ostatniej olimpiady w Tokio. Staramy się pomagać tam, gdzie są największe potrzeby, a nie tam, gdzie są z tego największe profity.

W jaki sposób firma wsparła ofiary wojny w Ukranie?

W ramach wspierania sportu poznaliśmy ministra sportu Kijowa, z którym współpracujemy i wspieramy również stowarzyszenie Yamabushi, karate. Nasza główna akcja polegała na zbieraniu środków podczas akcji charytatywnych, która została zainicjowana przez Fundację Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem. Mat-Bud przekazał środki finansowe na pomoc dla Ukrainy, gdzie były wysyłane konwoje ze środkami ochrony osobistej, z odzieżą i żywnością o długim terminie przydatności. Zareagowaliśmy w pierwszej kolejności na największe podstawowe potrzeby na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Mat-Bud jest też mecenasem sportu. Kogo spółka wzięła pod swoje skrzydła?

Wspieramy Polonię Bydgoszcz i GKS Górsk. Są to kluby, gdzie pojawia się inicjatywa społeczną ukierunkowaną na rozwój młodych sportowców. Są to najlepsze cele, aby wspierać organizacje, tj., Stowarzyszenie Yamabushi, karateków. Robimy to od wielu lat i nadal będziemy wspierać te organizacje. Zmieniliśmy trochę kierunek działania, aby skupić się na dzieciach, niekoniecznie na tych najbardziej utytułowanych, które wymagają większego zaangażowania lecz krzewieniu kultury fizycznej.

