Społecznicy z Golubia-Dobrzynia sprzątali lasy w mieście. Zobacz zdjęcia z akcji

- Grupa biegaczy Golubskie Sarenki oraz mieszkańcy osiedla Panorama często korzystają z tych terenów. Niestety są one zanieczyszczone. Dlatego pojawił się pomysł, by tym razem, podczas corocznej akcji, uprzątnąć tę część miasta. Warto przy tej okazji zaapelować do użytkowników, by nie zostawiać śmieci w lasach. Niech tereny zielone będą ładne i nam służą do rekreacji, a nie jako dzikie wysypiska śmieci – mówi radna i społeczniczka Dominika Piotrowska.