Spór o ładowanie aut elektrycznych na osiedlu w Bydgoszczy. Zarząd wspólnoty: Rachunki zostały rozliczone

Wracamy do tematu ładowania samochodów elektrycznych przez dwóch mieszkańców bloku przy ulicy Jagiellońskiej 115 w Bydgoszczy. Zdaniem jednej z mieszkanek, która powołuje się na pełnomocnictwo do reprezentowania członków wspólnoty mieszkaniowej, zarządca budynku, firma Adventor nie wykonuje uchwały wspólnoty.

W liście z 12 listopada przysłanym do redakcji głos w sprawie zajęli przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkaniowej. "Administrator, firma Adventor podkreśla, że zarząd podjął kroki w celu uregulowania sytuacji i zapewnia, że właściciele samochodów elektrycznych mają podpisane umowy z dystrybutorem energii", jednak, jak czytamy w liście, "ze względu na kwestie prawnie regulowane, nie mogą udostępnić treści tych umów".

- Administrator ma obowiązek działać w dobrze pojętym interesie wspólnoty mieszkaniowej. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem, co powoduje, że wspólnota mieszkaniowa ponosi straty finansowe - twierdzi jednak jedna z mieszkanek. - Administrator nie chce udostępnić umów, które właściciele powinni podpisać z zakładem energetycznym - przekonuje. - To jest przykład ewidentnego działania administratora na szkodę wspólnoty mieszkaniowej.