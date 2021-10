Środki ochrony roślin - dwie strony medalu. O ograniczeniach i obawach dyskutowaliśmy podczas Forum Rolniczego 2021

- To Unia Europejska, nie Polska decyduje o środkach ochrony roślin. Sama sobie przy tym zaprzecza, wycofując substancje, które nie mają zamienników. Połowa fungicydów będzie wycofana, to wielka tragedia. Co dalej? O tym już nikt nie mówi. Najbardziej ucierpi produkcja rzepaku, zboże trochę mniej. Sytuacja odbije się również na produkcji mleka i mięsa. Jestem wrogiem podziemia ŚOR, a właśnie w tym kierunku, to wszystko idzie – alarmował prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu.