Stało się! Za parkowanie aut przy plaży w Pieczyskach od 1 czerwca trzeba będzie płacić

Temat jak bumerang

Pierwsze zakusy, by obciążać kierowców zjeżdżających w sezonie do Pieczysk opłatami parkingowymi, pojawiły się już w 2016 r., gdy burmistrzem był Stanisław Gliszczyński.

Nie wszyscy są tego zdania. - Byłam na plaży w Pieczyskach. Jest zaśmiecona, ludzie wyrzucają wszystko co się da. Wokół koszy sterty śmieci. Czy na koszt gminy to wszystko ma być uprzątane? - pytała radna Elżbieta Mojzesowicz. Wtórowała jej Ilona Pubanc. - Obarczeni jesteśmy tymi stertami śmieci. Obserwuję to od lat. Jeśli dochodzi do podwyżek to wszyscy są oburzeni. Ze sprzątaniem i płaceniem zostajemy sami.