Starosta grudziądzki motocyklem odwiedził Lipno

Wakacyjny plan starosty Olejnika „Motopowiat” to nie tylko chęć zwiedzenia powiatów na motocyklu, ale także pokazanie, że samorządowcy to ludzie z pasją.

- Pomysł wpadł mi w efekcie poszukiwań ciekawej formy promocji mojego powiatu i turystyki motocyklowej. Zauważyłem, że nasze województwo jest dość słabo opisane pod względem tras i miejsc dla motocyklistów. Powiat grudziądzki zaś potrzebuje promocji i partnerstwa samorządowego. Poza tym, a może przede wszystkim lubię rozmawiać, spotykać się z ludźmi i czerpać z tego energię i inspirację. Chcę także pokazać samorządowców jako ludzi z pasją, kochających to, co robią. Dla mnie wreszcie jest to doskonała okazja do uczenia się, poznawania różnorodnych pomysłów, a także... doskonalenia techniki jazdy – przyznał Adam Olejnik.