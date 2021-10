Starostwo Powiatowe w Chojnicach partnerem Chojniczanki Chojnice. Zdjęcia

Dziś w Centrum Prasowym Chojniczanki odbyła się konferencja prasowa, podczas której złożone zostały podpisy pod umową dotyczącą promocji powiatu przez klub.

- To kolejny krok w naszej współpracy - mówił starosta Marek Szczepański. - Nie miałem wątpliwości, że w końcu zostanie zrobiony. Klub zdecydował się na promocję marki "powiat chojnicki" na wielu poziomach. Na koszulkach drużyny seniorów pojawi się godło powiatu. Mam nadzieję, że doda skrzydeł piłkarzom i zmotywuje do pięcia się w górę. Mamy konkretne oczekiwania wobec klubu jako kibice i władze powiatu - minimum to powrót do I ligi, a w jakiejś perspektywie także awans do ekstraklasy.

- Bardzo się cieszymy na tę współpracę, to pokazuje, że niemożliwe nie istnieje - podkreślił Jarosław Klauzo. - Udawało się w innych miastach, teraz i u nas i miasto i powiat nas wspierają. Brakuje tylko wójta i marszałka. Cieszymy się, że wsparcie rozłoży się na więcej podmiotów. Często sponsorzy nas pytali, dlaczego nie wspiera nas powiat? Teraz będzie. Mam nadzieję, że powalczymy wspólnie o jak najwyższe cele.