Starszy bydgoszczanin zgubił portfel z pieniędzmi, które miał na życie. Załamał się. Jak zareagowali ludzie?

Starszy bydgoszczanin robił zakupy. Po chwili wrócił do sklepu, myśląc, że zostawił tutaj portfel. Okazało się, że gdzie indziej musiał go zgubić. Trzymał w nim całą emeryturę. Ludzie dobrej woli chcą zorganizować zbiórkę i zdobyć taką kwotę, jaką senior stracił.

Emeryt czasami robi zakupy w osiedlowym sklepiku na bydgoskim Wilczaku. W minioną niedzielę, 26 maja, przed południem też tam przyszedł. - Znam go z widzenia, ma około 80 lat. Kupił jedną bułkę, jednego banana, masło i parówki - mówi ekspedientka. - Zapłacił 18 złotych gotówką. Chwilę później wrócił. Myślał, że na ladzie zostawił portfel. Otóż nie. Przejrzeliśmy zapis z monitoringu. Na nagraniach widać, jak klient chowa portfel do siatki i wychodzi. Portfel nie wypadł panu też przed sklepem. Na monitoringu także to sprawdziliśmy.

Portfel bez dokumentów

Ekspedientka opisała incydent z udziałem pana na lokalnej grupie na Facebooku. Napisała w poście „W środku nie było dokumentów, tylko cała emerytura. Bardzo proszę znalazcę o kontakt”. Szybko pokazały się komentarze, m.in. taki: - Mam nadzieję że portfel trafi na uczciwą osobę, a jeśli nie, to może jakaś zbiórka dla pana? Ma głodować do następnej emerytury?

Szybko padły deklaracje tego typu. - Jeśli będzie utworzona zbiórka, poproszę o wiadomość, chętnie się dorzucę. Krytyczne komentarze jednak również można było przeczytać. - Proszę tylko bez hejtu. Emerytury w niedzielę nie są wypłacane. To dlaczego, jak wypłacił emeryturę, to nie miał jej w domu, tylko chodził z całą? Życzę, żeby się znalazła.

Nikt jednak nie odniósł portfela do spożywczaka. Sprzedawczyni do teraz jest żal poszkodowanego pana. - W niedzielę po południu jeszcze trzy razy przychodził i siadał na murek przed sklepem. Radziłam, żeby schował się przed słońcem. Upał przecież był straszny. Pan nie chciał. Załamał się. Nie wiedział, co powinien zrobić, ani dokąd pójść. Mówił, że nie wie, czy w ogóle trafi do domu.

Kobieta na razie nie utworzyła zbiórki, bo liczy, że ktoś ten portfel wreszcie odniesie.

Zagubiony prezent

Podobne sytuacje w naszym regionie się zdarzają. Torunianka z synem wracali ze sklepu. Wsiedli do autobusu. Parę minut później zorientowali się, że nie mają przy sobie prezentu. Kobieta z chłopcem wcześniej kupili go w galerii handlowej na urodziny dla kolegi jej syna. Gdy oboje wrócili na przystanek, paczki już nie było. Ktoś zdążył ją zabrać. Pewnie wróciliby do sklepu i kupili drugi taki sam upominek, ale ten kosztował ponad 200 złotych (rodzice czterech chłopców na niego się złożyli, a kupiła go właśnie wspomniana kobieta z synem). Sęk w tym, że kobieta była samotną matką i niespodziewany wydatek stałby się dla niej przeszkodą nie do pokonania. Internauci po przeczytaniu wpisu ruszyli z pomocą. Przeprowadzili zbiórkę dla kobiety i jej syna. Mieli zamiar w ten sposób pozyskać równowartość zgubionego prezentu urodzinowego. W około dwie godziny zebrali ponad 400 zł. Swoistą nadwyżkę matka z synem oficjalnie zwrócili darczyńcom. Z kolei bydgoszczanka w podeszłym wieku zostawiła etui z okularami na placu zabaw. Z wnukami tam się wybrała. Okularów pani nie odzyskała, ale wiarę w ludzi - tak. Sąsiad seniorki z bloku spacerował nazajutrz rano z psem. Po chwili zapukał do drzwi mieszkania tej pani. Znalazł bowiem jej zagubione okulary. Leżały w trawie pod ławką na placu zabaw.

