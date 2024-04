Niewidome małżeństwo emerytów z Koronowa spłaca długi. - Nie nasze - podkreślają żona z mężem

Małżeństwo emerytów mieszka w Koronowie. Ona przed laty pracowała jako krawcowa. On w różnych firmach był zatrudniony. Zajmują gminną kawalerkę. Wychowali troje dzieci, najmłodsze jest po 40-tce, najstarsze po 50-tce. - Wszystkie jeszcze w młodości wyprowadziły się do Bydgoszczy - mówi pani. - Żyją swoimi sprawami, nie naszymi kłopotami. Przestały nas odwiedzać kilka lat temu. Wnuki też z nami nie utrzymują kontaktów, biorą przykład ze swoich rodziców. Szkoda gadać. Sami sobie radzimy.

Pan jest niewidomy, a pani niedowidzi, dostrzega jedynie kształty i cienie. Nawet z wyjściem na zakupy jest problem. Jak już, to pani po nie się wybiera. Porusza się tylko po najbliższej ulicy na pamięć. - Opieka społeczna przyznała nam panią socjalną - dodaje 74-latka. - Pani pokazuje się u nas codziennie na godzinę, góra dwie. Przyniesie jedzenie ze sklepu. Pomoże nam umyć naczynia, posprzątać w domu. Obiad i pranie też zrobi. Jak opiekunka wychodzi, nikt inny już się nie pojawia, łącznie z sąsiadami.

Jakieś trzy, może cztery lata temu, seniorka zorientowała się, że dostaje mniej emerytury niż wynikało z zusowskich wyliczeń.