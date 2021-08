Startuje Budżet Obywatelski Wąbrzeźna 2022. Do wydania jest kilkaset tysięcy złotych. Można składać wnioski Karina Knorps-Tuszyńska

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w Wąbrzeźnie zbudowano dwie tężnie solankowe - jedną na Podzamczu, a drugą przy Wąbrzeskim Domu Kultury. Łącznie kosztowały 150 tys. zł Karina Knorps-Tuszyńska

Od 18 sierpnia do 20 września przez platformę internetową lub osobiście w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno można składać propozycje pomysłów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do wydania będzie 300 tys. zł!