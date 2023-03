Startuje kwietniowa edycja "Piłkarskich Orłów" w regionie kujawsko-pomorskim. Liczymy na dużo goli

Za nami już dwie miesięczne edycje rankingu „Piłkarskie Orły” organizowanego w całym kraju przez Polska Press Grupę . Przypomnijmy, że w 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie , I lidze, II lidze i III lidze , a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze , co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.

Mamy nadzieję, że kwietniowa edycja naszej zabawy będzie bardziej emocjonująca niż dwie poprzednie. Wiąże się to oczywiście z większą liczbą strzelanych goli. Dotychczas najbardziej zawodzą napastnicy z klubów III ligi. Jeden lub dwa gole w miesiącu to zdecydowanie za mało. Liczymy, że zawodnicy pokażą lepszą formę niż w lutym i marcu. Liczymy także, że piłkarze z klubów czwartoligowych też poprawią skuteczność. Oni muszą się bardziej postarać, bo mają niższy przelicznik niż zawodnicy trzecioligowy. Czekamy nie tylko na strzelanie przez piłkarzy po dwa gole w meczu, ale także hat tricki i jeszcze większe osiągnięcia strzeleckie. Sprzyjać temu powinna też poprawiająca się aura. Temperatury powinny pójść w górę i powinno się grać przyjemniej niż do tej pory, kiedy było zimowo.

Tak więc piłkarze nastawcie celowniki i zacznijcie walczyć o „Piłkarskiego Orła” w kwietniu już od pierwszego meczu!