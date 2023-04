Startuje marszałkowski konkurs plastyczny dla dzieci. Do wygrania karty prezentowe i pakiety kopernikańskie!

W ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Jak co roku wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy najmłodszych mieszkańców regionu do udziału w konkursie plastycznym. Tym razem jego motywem przewodnim jest astronomia oraz Mikołaj Kopernik.

Jest ku temu bardzo dobry powód. Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika – pochodzącego z Torunia astronoma, fizyka, matematyka, prawnika, ekonomisty, stratega wojskowego, wszechstronnie uzdolnionego naukowca oraz wizjonera. To doskonała okazja, żeby lepiej przyjrzeć się gwiazdom, planetom i związkom naszego regionu z astronomią. Rządzące kosmosem prawa mają przecież wpływ na każdy aspekt naszej codzienności!

PATRZYMY W GWIAZDY I NA ZIEMIĘ

Pierwszym tematem konkursowym zachęcamy do spojrzenia w gwiazdy i stworzenia plakatu Układu Słonecznego. W drugim wracamy na Ziemię, żeby lepiej poznać nie tylko Mikołaja Kopernika, ale także atrakcje turystyczne naszego regionu. Jak myślicie, która najbardziej spodobałaby się wielkiemu Astronomowi? Gdzie powinien pojechać? Swoje pomysły możecie przelać na papier za pomocą dowolnych narzędzi plastycznych – farbek, kredek, pasteli, ale też wyklejanek, wycinanek z materiału, ozdobników z cekinów oraz brokatu. Popuśćcie wodze wyobraźni i ruszcie razem z nami w Kosmos. Do dzieła!

TEMATY KONKURSOWE DO WYBORU

To ci planeta! – za pomocą dowolnej techniki plastycznej stwórz plakat przedstawiający Układ Słoneczny (praca płaska, format maks. A3)

Kopernik na Kujawach i Pomorzu – pokaż Mikołaja Kopernika na tle swojej ulubionej atrakcji turystycznej z województwa kujawsko-pomorskiego (praca płaska, format maks. A3)

Do wygrania: pakiety kopernikańskie i karty podarunkowe o wartości od 250 do 1000 złotych.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Na prace czekamy do 25 maja 2023 roku.