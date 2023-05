Zapraszamy do udziału w drugiej edycji marszałkowskiego konkursu plastycznego dla dzieci. Do wygrania karty prezentowe!

REGION NAUKI

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zapraszamy dzieci z regionu do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego, którego motywem przewodnim są nauki ścisłe: przyroda, matematyka, chemia, fizyka, astronomia.

Chcemy w ten sposób pokazać najmłodszym, że nauki ścisłe to nie tylko teoria, którą trzeba „wykuć na pamięć", ale także – a nawet przede wszystkim – praktyka. To wyprawy w gwiazdy, użyteczne wynalazki oraz przełomowe odkrycia. Jednego z takich przełomowych, wręcz rewolucyjnych, odkryć dokonał Mikołaj Kopernik – pochodzący z Torunia astronom, fizyk, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg wojskowy, wizjoner. Dzięki wieloletnim badaniom i obserwacjom udowodnił, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót!

KONKURS PLASTYCZNY Z NAGRODAMI

Mikołaj Kopernik nie jest zresztą jedynym wybitnym naukowcem związanym z naszym regionem. O innych przeczytacie w przewodniku dla dzieci Tu jest super, tu jest nauka! [link do informacji o książeczce].

W środku znajdziecie również naukowe opowieści, ciekawostki, gry i zabawy, które mogą być inspiracją do stworzenia pracy konkursowej na jeden z wybranych tematów – w pierwszym młodzi śmiałkowie będą musieli wyruszyć na Marsa, w drugim wymyślić ułatwiające życie wynalazki. (Wasze prace mogą być rysowane, malowane, wyklejane, zrobione z bibuły, wykonane z użyciem brokatu i cekinów itp.). Do dzieła!



W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Na prace czekamy do 31 lipca 2023 roku.

Tematy konkursowe

Misja na Marsa! Zaprojektuj kujawsko-pomorski statek kosmiczny (praca płaska, format maks. A3).

Ale wynalazek! Pokaż nam wynalazek, który ułatwiłby życie Tobie lub Twojej rodzinie. Nadaj mu niepowtarzalną, regionalną nazwę (praca płaska, format maks. A3).

Tola: Wybierzcie jeden temat i przyślijcie nam swoją pracę!

Janek: Możecie wygrać pakiety kopernikańskie i karty podarunkowe o wartości od 250 do 1000 złotych.

Regulamin