Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza Magdalena Walczak-Grudzka

Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej.