Te kolory przyciągają kleszcze, komary i muchy! Takich ubrań lepiej unikać

W tych miejscach jest najwięcej kleszczy

Kleszcze (Ixodida) to pajęczaki z podgromady roztoczy. Są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, żywią się krwią osobnika, na którym pasożytują - ludzką i zwierzęcą. Długość ciała kleszczy wynosi od ułamków milimetra do 30 mm, choć większość nie przekracza 15 mm. Osobniki głodne są spłaszczone grzbieto-brzusznie, zaś najedzone stają się bardziej wypukłe.

Kleszcze atakują nie tylko w lasach, ale także w ogródkach, parkach, a nawet na miejskich trawnikach czy przystankach. Po spacerze warto dokładnie obejrzeć całe ciało.

Najłatwiej złapać kleszcza w lasach liściastych lub lasach mieszanych z przewagą gatunków liściastych, a zwłaszcza w wysokiej trawie, na obrzeżach lasów, wzdłuż leśnych ścieżek, w miejscach, gdzie las liściasty przechodzi w iglasty i odwrotnie.

Kleszcze mogą się wgryźć w niemal każde miejsce na ciele. Lubią wilgoć i ciepło. Kleszcze najchętniej polują w godzinach przedpołudniowych od 8:00 do 12:00 oraz po południu od ok. 15:00 aż do wieczora.