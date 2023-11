Stefan Hula: Ten medal był spełnieniem marzeń z dzieciństwa, dziękuję mojej rodzinie

– Medal był spełnieniem marzeń z dzieciństwa. Udowodniłem sobie w tym sezonie olimpijskim, że jestem skoczkiem światowej klasy. Gdybym był bardziej pewny siebie i trochę twardszy w niektórych momentach, to wiele rzeczy mogło pójść jeszcze lepiej – przyznaje skoczek ze Szczyrku. – Konkurs na normalnej skoczni był dla mnie bardzo udany i pewnie 5. miejsce, które ostatecznie zająłem brałbym w ciemno. Pamiętam te zawody, jakby to było wczoraj. Prowadziłem po pierwszej serii, ale po drugiej zarówno ja, jak i Kamil Stoch okazaliśmy się o tyle przegranymi, że straciliśmy miejsca na podium. Los potraktował nas niesprawiedliwie. Wykonałem kawał dobrej roboty, ale przeliczniki zadziałały tak, a nie inaczej i trochę zabrakło. A po samym skoku byłem przekonany, że mam ten upragniony medal... – wspomina Stefan Hula.

– Zdecydowanie więcej czasu spędzała jednak z naszymi dziećmi żona. Co tu dużo mówić, wszystko miała na głowie i za to należą jej się wielkie brawa. Mogłem się dobrze wyspać, a to było dla mnie ważne w kwestii treningu. Gdyby nie to, że żona była tak wyrozumiała, to ciężko byłoby skupić się spokojnie na treningu i mieć spokojną głowę – uważa sam zawodnik.

Stefan Hula przyznaje dziś, że postawienie w młodości na skoki narciarskie było właściwym wyborem. W dużej części decyzja ta miała swoje podłoże w rodzinnych tradycjach, bo tata Stefan był dwuboistą, a siostra Magdalena uprawiała saneczkarstwo na torach naturalnych. – Taka była kolej rzeczy. Najpierw wszystkiemu się przyglądałem jako dzieciak, a gdy miałem sześć lat zacząłem skakać i bardzo mnie to wciągnęło – opowiada medalista olimpijski.