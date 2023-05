Sto lat K-P ZPN. Do Bydgoszczy przyjechał Cezary Kulesza, prezes PZPN [zdjęcia]

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej ma już 100 lat. Z tej okazji do Bydgoszczy przyjechał szef PZPN Cezary Kulesza oraz Sekretarz Generalny związku - Łukasz Wachowski.

W bydgoskim ratuszu w piątek odbyło się specjalne posiedzenie futbolowych władz. - Bydgoszcz stała się na chwilę stolicą polskiej piłki, za sprawą wizyty członków zarządu PZPN. Cieszę się, że prezes Kulesza przyjął zaproszenie na te obchody - mówił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Rozmawialiśmy o tym, że może teraźniejszość naszego bydgoskiego futbolu nie jest różowa, ale obiecałem, że będziemy starać się nawiązać do tych najlepszych chwil w historii.

- Zawsze chętnie wracam do Bydgoszczy i pamięcią do 2010 roku, kiedy odbył się tutaj finał Pucharu Polski. Byłem wtedy jeszcze prezesem Jagielloni Białystok. To był mecz historyczny, moja Jagiellonia wygrała 1:0 i to był dla mnie piękny i szczęśliwy dzień - wspominał Kulesza. - Sto lat kujawsko-pomorskiego związku to piękny wiek. Ta ziemia miała wielu wybitnych piłkarzy, którzy dawali wielka radość nie tylko tutaj, ale też kibicom w Polsce i poza granicami.