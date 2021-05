Stolno - Wąbrzeźno. Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej. Zdjęcia

Za przebudowę obu odcinków Stolno-Lisewo i Lisewo-Wąbrzeźno odpowiada konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud SA, które w przetargu przedstawiło najkorzystniejsze oferty. Wykonawca ten odpowiada m.in. za dokończenie prac na drodze ekspresowej S5 między Bydgoszczą i Świeciem.

Ważna inwestycja dla Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy

- To strategiczna inwestycja dla Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy, ponieważ daje dostęp do autostrady. Zależy nam, by jak najszybciej oddać obydwa odcinki do użytku, dlatego jestem przekonany, że konsorcjum Kobylarnia SA i Mirbud dokończy inwestycję do grudnia 2022 roku - mówi wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.