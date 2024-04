"Straciłam pracę. Czy mogę jechać do sanatorium?" Mamy odpowiedź NFZ i ZUS

Czytelniczka przez kilka miesięcy czekała na wyjazd do sanatorium.

- Mam termin wyznaczony na drugą połowę maja. Tymczasem, zupełnie niespodziewanie, pod koniec marca szef wręczył mi wypowiedzenie. Tyle czekałam na sanatorium, a teraz boję się, że przez to, że nie jestem już pracownikiem, to stracę możliwość wyjazdu do uzdrowiska. Co mówią przepisy na ten temat? - pyta Czytelniczka.