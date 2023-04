Strażacy z Gruty pod Grudziądzem w blasku fajerwerków przywitali nowy samochód [zdjęcia, wideo]

Samochód marki man zastąpi starszy wóz, który z kolei zostanie przekazany do jednostki we wsi Salno. Najnowszy nabytek strażaków z Gruty stanie w garażu obok fabrycznie nowej scani, która zakupiona została przed sześcioma laty.

- Długo czekaliśmy na ten nowy wóz. Będziemy dzięki niemu bardziej mobilni i mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Ma zbiornik na 4000 litrów wody i 500 litrów piany. Ma napęd 4x4. To samochód, który wszędzie wjedzie. Myślę, że sprawdzi się na naszych terenach i ratownicy zawsze bezpiecznie wyjadą i wrócą - mówi Marian Piechowski, prezes OSP w Grucie.

- Rok 2022 i 2023 to są lata rekordowe, jeśli chodzi o pozyskane przez nas środki i wymianę samochodów bojowych w naszej gminie. Ten samochód jest pierwszy. Za niecałe pół roku do jednostki w Plemiętach trafi nowy mercedes. Mamy w gminie powymieniane praktycznie wszystkie samochody. Wymieniamy samochody 40- czy 50-letnie. Ten mercedes, który trafił do Boguszewa, wymienił prawie 50-letniego magirusa. Myślę, że strażacy mogą czuć się zadowoleni i docenieni - mówi Waldemar Kurkowski, wójt gminy Gruta.

Nowy samochód kosztował ponad milion złotych. Niespełna połowa tej kwoty pochodziła z rządowej dotacji. Pozostałe środki wyłożyła gmina i sponsorzy.