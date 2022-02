Strażacy z powiatu brodnickiego wyjeżdżali 150 razy do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru

Od g. 7 do g. 16 w sobotę 19 lutego strażacy z powiatu brodnickiego wyjeżdżali aż 150 razy, aby usuwać skutki silnego wiatru. Do kilku zdarzeń doszło także ok. g. 1 w nocy z 18 na 19 lutego. Około 35 spośród tych wszystkich zdarzeń dotyczyło uszkodzonych dachów, na powierzchni nawet kilku metrów. Wiatr zrywał też rynny, papy, blachy na dachach.

Jak przekazał nam kpt. Krzysztof Natucki, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy najwięcej szkód silny wiatr wyrządził w gminie Brodnica oraz mieście Brodnica i w gminach Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie oraz Świedziebnia. W gminie Jabłonowo Pomorskie przewrócone drzewa uszkodziły pomniki, w Brodnicy runął świerk rosnący przy pomniku Jana Pawła II, a w miejscowości Ciche zerwany dach świetlicy wiejskiej uszkodził samochód strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichem.