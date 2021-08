Strażacy z Sępólna Krajeńskiego szkolili się z obsługi cut lancy [zdjęcia]

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przeszli właśnie szkolenie certyfikujące z obsługi cut lancy. To urządzenie, niestandardowe wyposażenie nowego wozu, jest w jednostce od dwóch miesięcy. Niewiele jednostek w kraju je posiada. Cut lanca to przyrząd służący do gaszenia pożarów w ciasnych lub trudno dostępnych pomieszczeniach. Można nim także tłumić ogień na urządzeniach będących pod napięciem lub stosować do dezynfekcji powierzchni. Urządzenie zużywa przy tym niewielką ilość wody w porównaniu do tych konwencjonalnych.

- Ciśnienie robocze to 300 bar. Urządzenie daje nacisk na ramię rzędu 20 kg. Trzeba naprawdę się zaprzeć, żeby je opanować. Można je obsługiwać na trzy sposoby: klasycznie przez operatora, sterować zdalnie w strefie zagrożenia bez obecności ratownika albo manualnie poprzez pilot – mówił podczas prezentacji sprzętu Artur Cetnarski, naczelnik OSP w Sępólnie.