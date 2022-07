Strażak emeryt kupił wóz strażacki i jeździ z rodziną po Polsce. W planach ma też inne kraje Europy [zdjęcia]

Dziewczyny już się kąpią, rodzice szykują śniadanie i kawę. Jest upalnie.

Siedzimy w cieniu wozu strażackiego, który ze służby w Karlsruhe, miasta w południowo-zachodnich Niemczech, przeszedł do "służby" w polskiej turystyce rodzinnej i... ma się świetnie.

Goście z Dolnego Śląska nie znaleźli się na Pałukach przypadkowo.

Żnin i okolice polecił im Maciej, który stąd pochodzi, a obecnie mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej.

- Właściwie to przygotował nas na to miejsce, wskazał, gdzie możemy się zatrzymać.

Na co dzień, od kilku lat, mieszkają w Międzygórzu, malowniczej, porównywanej do alpejskich, wiosce uważanej za perłę Sudetów.

- Powiedziałem Barbarze, że zabiorę ją do Wenecji. No i ma Wenecję w Polsce! - mówi strażak emeryt, który służył w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Jaworze.

- A mnie przyciągnął tu Biskupin. No i nieodległe Gniezno - uściśla Basia, choć do Wenecji też się wybierze, najlepiej wąskimi torami, na co czekają szczególnie dziewczynki.