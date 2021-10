Strażak Roku 2021. Druhowie z Kujaw i Pomorza odebrali nagrody [zdjęcia]

Finałowa Gala plebiscytu "Strażacy Roku" oddziału Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości odbyła się 11 października w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.

Druhowie walczyli o tytuł w trzech kategoriach - Strażaka, Młodego Strażaka i Jednostki OSP Roku.

- Czym jest służba? To raczej powołanie, niż praca. Trzeba to po prostu kochać. W OSP jestem 16 lat. Zaczęło się przez przypadek. Zawsze lubiłem pomagać ludziom. Doszedłem więc do wniosku, że fajnie byłoby wstąpić w szeregi OSP. I pokochałem to. To dla mnie drugi dom, a koledzy z jednostki są jak druga rodzina. Nie wyobrażam sobie życia bez tego - mówi Michał Dolaciński, z OSP Pakość, zwycięzca w kujawsko-pomorskim finale wojewódzkim w kategorii Strażak Ochotnik Roku.