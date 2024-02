Strzeleckie Walentynki 2024 we Włocławku. Takie atrakcje przygotowali strzelcy. Zdjęcia

- Zgodnie z obietnicą kontynuujemy naszą tematyczną serię strzeleckich wydarzeń. Tym razem zapraszamy wszystkie pary, rodziny, ale także i singli (może u nas znajdziecie swoją miłość) na specjalne walentynkowe wydarzenie. Tego dnia specjalnie dla wszystkich zakochanych oferta 50 proc. zniżki za wejście na oś. Jeśli chcesz zrobić prezent swojej ukochanej, albo by Twoje walentynki były spędzone w oryginalny sposób to już 17 lutego serdecznie zapraszamy na naszą oś strzelecką na strzelnicy myśliwskiej PZŁ we Włocławku – zachęca Weronika Muszyńska, rzecznik prasowy JS 4051 Włocławek.