Stworzą orientalne lampiony, mandalę z płyt CD... Ruszyły zapisy dzieci na zajęcia w grudziądzkim muzeum [program na wakacje 2021]

Mecz Polska - Szwecja. Rzecznik kadry: Dla nas faza pucharowa zaczyna się już teraz, bo zwycięstwo daje promocję do kolejnej rundy

Mecz Polska - Szwecja. We wtorek zawodnicy Paulo Sousy wylecą do Sankt Petersburga na mecz ze Szwecją, który zadecyduje o tym, czy reprezentacji Polski awansuje do 1/8 finału Euro 2020.